06:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Киев вновь направил Москве ноту протеста
«В очередной раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это — грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права», — написала Зеленко.
На учениях, которые накануне посетил Путин, проводились ракетные стрельбы, в том числе с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На борту крейсера «Маршал Устинов» с президентом находился министр обороны Сергей Шойгу. После учений президент осмотрел выставку, посвященную перспективным разработкам