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06:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, написала пресс-секретарь украинского МИДа Елена Зеленко в Twitter. Российский лидер посетил Крым накануне, где наблюдал за учениями с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».

Источник: AP 2019

«В очередной раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это — грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права», — написала Зеленко.

Ранее Украина выражала такие протесты господину Путину в марте 2019 года, а до этого — в ноябре 2018 года.

На учениях, которые накануне посетил Путин, проводились ракетные стрельбы, в том числе с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На борту крейсера «Маршал Устинов» с президентом находился министр обороны Сергей Шойгу. После учений президент осмотрел выставку, посвященную перспективным разработкам Военно-Морского Флота, а затем провел совещание с руководством Минобороны и командным составом ВМФ.

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