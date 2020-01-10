Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
11:00 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в самолет в Иране

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Версия о том, что в украинский самолет в Иране попала ракета, не исключается, однако пока не подтверждена, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал Зеленский в Telegram в пятницу.

Новость
США vs Иран. Как конфликт двух стран может помочь российской экономике

По его словам, украинская комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу. «Мы ожидаем, что им (украинским экспертам — ред.) будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования», — добавил президент.

Зеленский также сообщил, что в пятницу намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Фоторепортаж
Крушение украинского Boeing в Тегеране

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет «разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения «совсем иррациональными». Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
Зеленский — об авиакатастрофе под Тегераном: мы обязательно узнаем правду
Во время загрузки произошла ошибка.
9 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
 Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Синоптики объяснили причины аномально теплой погоды
В России появились два новых долларовых миллиардера
Богатейшая женщина Африки имеет гражданство РФ по рождению
Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью в России
Здоровье
В Керчи мануальный терапевт сломал шею пациентке Проводится проверка.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Бузова представила нового ведущего «Дома 2» У Ксении Бородиной и Ольги Орловой появился коллега
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 234
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 111
Я первый? 106
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
5 приемов, которые остановят старость
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Один дома. Со скольки? 244
По следам темы -должны ли родители 215
Завидую помощи 164
Как отучить ребенка от кровати родителей? 163
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь