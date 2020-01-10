Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в самолет в Иране

«Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал Зеленский в Telegram в пятницу.
По его словам, украинская комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу. «Мы ожидаем, что им (украинским экспертам — ред.) будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования», — добавил президент.
Зеленский также сообщил, что в пятницу намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет «разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения «совсем иррациональными». Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.