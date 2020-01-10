Израиль освободил двух заключенных после возвращения останков Баумеля

Одним из освобожденных стал проживавший в деревне на Голанских высотах Садаки аль-Макат, которого в 2017 году приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу Сирии. Вторым освобожденным стал житель той же деревни Амаль Абу Салах, которого осудили за непредумышленное убийство гражданина Сирии.
В пресс-службе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что освободили их в качестве политического жеста доброй воли в ответ на передачу останков танкиста Захарии Баумеля, которые в апреле 2019 года Россия передала Израилю.
При этом Times of Israel пишет, что заключенных могли освободить перед предстоящим визитом Владимира Путина и в связи с попытками добиться освобождения гражданки Израиля Наамы Иссахар.
В 1982 году во время Ливанской войны израильский танковый батальон попал в окружение возле ливанской деревни Султан-Якуб. В бою погибли несколько десятков человек, трое танкистов пропали без вести, среди них был Захарий Баумель. Его останки нашли в ходе спецоперации, в которой участвовали российские военные. В апреле 2019 года Россия передала их Израилю.