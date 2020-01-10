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13:01 (мск), источник: RTVi

Израиль освободил двух заключенных после возвращения останков Баумеля

Израиль освободил двух заключенных после передачи останков танкиста Захарии Баумеля, который погиб 37 лет назад. Об этом 10 января сообщает Haaretz.

Источник: AP 2019

Одним из освобожденных стал проживавший в деревне на Голанских высотах Садаки аль-Макат, которого в 2017 году приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу Сирии. Вторым освобожденным стал житель той же деревни Амаль Абу Салах, которого осудили за непредумышленное убийство гражданина Сирии.

В пресс-службе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что освободили их в качестве политического жеста доброй воли в ответ на передачу останков танкиста Захарии Баумеля, которые в апреле 2019 года Россия передала Израилю.

При этом Times of Israel пишет, что заключенных могли освободить перед предстоящим визитом Владимира Путина и в связи с попытками добиться освобождения гражданки Израиля Наамы Иссахар.

В 1982 году во время Ливанской войны израильский танковый батальон попал в окружение возле ливанской деревни Султан-Якуб. В бою погибли несколько десятков человек, трое танкистов пропали без вести, среди них был Захарий Баумель. Его останки нашли в ходе спецоперации, в которой участвовали российские военные. В апреле 2019 года Россия передала их Израилю.

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