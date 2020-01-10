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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Тысячи иракцев вышли на акции протеста с антиамериканскими лозунгами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Тысячи жителей Ирака в пятницу снова приняли участие в антиправительственных акциях протеста, на которых теперь звучат одновременно антиамериканские и антииранские лозунги, сообщает сайт издания Daily Star.

Источник: Reuters

Издание уточняет, что демонстранты — на фоне резкой эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном — призывают Ирак оставаться в стороне от конфликта США и Ирана.

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Демонстрации проходят на площади Тахрир в Багдаде, а также в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака — в городах Эд-Дивания, Эн-Насирия, Басра, Эн-Наджаф и Кербела.

В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ на эту американскую спецоперацию иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

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