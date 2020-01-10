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19:23 (мск), источник: Известия

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Источник: Reuters

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 9 “О налогообложении”. … Установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Представители администрации президента отметили, что данная мера вводится с целью формирования источника денежных средств для устранения экологических последствий в случае возможных аварий на нефтепроводе.

Также экологический налог обеспечит поддержку нефтегазовых компаний Белоруссии при возникновении форсмажорных ситуаций.

Накануне, 9 января, источники назвали объем поставок нефти из России в Белоруссию до конца месяца. По их данным, в январе Россия поставит в Белоруссию еще около 600 тыс. т нефти.

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Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в планах продавать Белоруссии нефть по завышенной цене. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировых. Где это видано?» — отметил Лукашенко.

6 января сообщалось, что белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.

4 января заместитель главы белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что республика рассчитывает получить от России в январе 650 тыс. т нефти. Тогда же «Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России. Отмечалось, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам.

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Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая 2019© Ньюстюб
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