Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 9 “О налогообложении”. … Установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Представители администрации президента отметили, что данная мера вводится с целью формирования источника денежных средств для устранения экологических последствий в случае возможных аварий на нефтепроводе.
Также экологический налог обеспечит поддержку нефтегазовых компаний Белоруссии при возникновении форсмажорных ситуаций.
Накануне, 9 января, источники назвали объем поставок нефти из России в Белоруссию до конца месяца. По их данным, в январе Россия поставит в Белоруссию еще около 600 тыс. т нефти.
Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в планах продавать Белоруссии нефть по завышенной цене. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировых. Где это видано?» — отметил Лукашенко.
6 января сообщалось, что белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
4 января заместитель главы белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что республика рассчитывает получить от России в январе 650 тыс. т нефти. Тогда же «Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России. Отмечалось, что покупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам.