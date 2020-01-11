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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский прокомментировал заявление Ирана по сбитому Boeing

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.

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13
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13
фотографий

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину… Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — написал Зеленский на странице в Facebook.

Кто погиб при крушении украинского «Боинга» под Тегераном
Во время загрузки произошла ошибка.
10:09 (мск)© Ньюстюб
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