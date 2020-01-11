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11:02 (мск), источник: РИА Новости

Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке иранской ракетой. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

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«Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно», — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Первоначально причиной крушения назывались технические неполадки, но сегодня утром генштаб иранских Вооруженных сил признал, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке: он пролетал в непосредственной близости от «важного военного объекта» и потому его приняли за вражеский.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся «великой трагедией и непростительной ошибкой». Он выразил соболезнования семьям погибших, поручил принять меры для выплаты компенсаций и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны.

Как пояснили в Генштабе, удар по самолету был нанесен в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранские Вооруженные силы привели на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кто погиб при крушении украинского «Боинга» под Тегераном
Во время загрузки произошла ошибка.
10:09 (мск)© Ньюстюб
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