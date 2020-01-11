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13:36 (мск), источник: РИА Новости

КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.

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«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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