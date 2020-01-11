13:36 (мск), источник: РИА Новости
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий
«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил Хаджизаде в ходе
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.