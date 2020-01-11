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17:56 (мск), источник: РИА Новости

В КСИР считают США виновником авиакатастрофы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что крушение украинского самолета стало результатом действий США.

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«Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.

Тем не менее складывать с себя вину Хаджизаде не намерен.

«Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — добавил он.

По словам командующего, Boeing 737 сбили ракетой малой дальности. Иранская система ПВО приняла его за крылатую ракету. У оператора было всего десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, но из-за неполадок со связью он не смог согласовать решение с командованием и, как отметил Хаджизаде, «сделал плохой выбор».

Самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские авиационные власти сперва отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Как пояснил Хаджизаде, они ничего не знали: Генштаб не стал уведомлять руководителей гражданской авиации о причинах катастрофы.

Тем не менее сегодня утром Генштаб признал, что самолет сбили. Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся «великой трагедией и непростительной ошибкой». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:09 (мск)© Ньюстюб
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