17:56 (мск), источник: РИА Новости
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий
«Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов», — сказал он на
Тем не менее складывать с себя вину Хаджизаде не намерен.
«Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — добавил он.
По словам командующего, Boeing 737 сбили ракетой малой дальности. Иранская система ПВО приняла его за крылатую ракету. У оператора было всего десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, но
Самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские авиационные власти сперва отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Как пояснил Хаджизаде, они ничего не знали: Генштаб не стал уведомлять руководителей гражданской авиации о причинах катастрофы.
Тем не менее сегодня утром Генштаб признал, что самолет сбили. Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся «великой трагедией и непростительной ошибкой». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.