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19:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Источник: РИА Новости

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — сказал Путин на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько российских наемников из ЧВК Вагнера действуют сейчас в Ливии.

Он отметил, что вообще в зоне конфликта в Ливии много всяких наемников.

«В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что недавно обсуждал эту проблему с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны последуют их призыву о прекращении огня, если прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из САР, пояснил президент.

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