21:47 (мск), источник: Ведомости
Какие вопросы обсудили Путин и Меркель. Главное
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, возможные шаги по урегулированию военного конфликта в Ливии, строительство газопровода «Северный поток — 2», эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, а также исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже, проходившего в нормандском формате. Встреча Путина и Меркель длилась около 3,5 часа. «Ведомости» собрали главные высказывания лидеров Германии и России.
Россия может самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2» без привлечения иностранных компаний, но сроки реализации проекта сдвинуты на несколько месяцев, отметил Путин.
В свою очередь Меркель считает возможным строительство газопровода, несмотря на санкции США. Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта, отметила она. Канцлер в очередной раз заявила, что «Северный поток — 2» — это прежде всего экономический проект. «Это правильный проект, и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его», — сказала она на
«Там, к сожалению, продолжаются боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению, деградируют», — заявил Путин. Ранее, 8 января, он и президент Турции Реджеп Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию, которое должно начать действовать в полночь 12 января. Путин надеется, что перемирие действительно будет объявлено в указанные сроки.
События в Ливии подрывают безопасность и стабильность не только в самом регионе, «но и имеют негативную проекцию на Европу», отметил Путин: «Я имею в виду нелегальную миграцию, контрабанду, торговлю и распространение оружия. Важно положить конец вооруженному противостоянию между ливийской национальной армией и правительством национального согласия, установить режим прекращения огня, принять меры по восстановлению политического процесса».
В свою очередь Германия намерена провести в Берлине международную конференцию по Ливии, рассказал Путин. Россия считает эту инициативу своевременной, но для достижения действительно весомых результатов нужно обеспечить участие в конференции всех заинтересованных в помощи Ливии и предварительное согласование ее решений со всеми сторонами ливийского конфликта, указал он. Меркель обещала соблюсти эти условия. Конференция, по её словам, пройдет под эгидой ООН.
Ситуация в Сирии стабилизируется и постепенно возвращается к мирной жизни, заявил Путин. «Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии окончательно может быть решен исключительно политическими средствами. Главное, чтобы у сирийских граждан была возможность самостоятельно определять будущее своей страны», — отметил президент. Для реализации этого подхода был создан сирийский Конституционный комитет, который уже провел два заседания в Женеве, где сформировал конституционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ Сирии, напомнил Путин. Россия, Турция и Иран со своей стороны продолжат поддерживать эту работу, но требуется объединение мирового сообщества для восстановления самой Сирии и обеспечения безопасного возвращения беженцев, призвал Путин: «Вместе с тем, любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории, без всяких предварительных условий».
Обстановка в Сирии также обсуждалась во время переговоров Путина и Меркель, сказал журналистам Путин. По словам российского президента, он рассказал канцлеру о своей новогодней поездке в Дамаск и о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом.
Путин призвал власти Украины начать реализовывать меры по урегулированию ситуации на
Со своей стороны Меркель назвала состоявшуюся в декабре в Париже встречу лидеров в нормандском формате «частично успешной». «Мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями», — заключила она.
Путин и Меркель также обсудили ситуацию вокруг сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. По словам российского лидера, этот вопрос является «чрезвычайно важным не только для региона, но и для всего мира».
Путин напомнил, что после отказа США от этого плана иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. «Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию совместного плана», — сказал президент.