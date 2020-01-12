Силы фельдмаршала Хафтара приняли предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня

При этом они обещали жесткий ответ тем, кто нарушит это соглашение. До этого инициативу двух президентов о прекращении огня поддержало Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В понедельник в Москве ждут глав Минобороны и МИД Турции для консультаций по ситуации в Ливии.
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Примечательно, что в минувший четверг ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня. В официальном заявлении ЛНА говорилось, что военные приветствуют инициативу президента «дружественного государства» Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что «также является целью и желанием вооруженных сил». Тем не менее армия заявила о намерении продолжить борьбу с «террористическими группировками», которые при помощи «некоторых государств и правительств» захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с ЛНА. При этом в заявлении не было упомянуто о роли Турции.
Несмотря на отказ ЛНА, в субботу во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о прекращении огня все же вступит в силу.
Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов (через пять часов), как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия. Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации.
Владимир Путинпрезидент РФ
В пятницу Владимир Путин обсудил также ситуацию в Ливии с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Абу-Даби (фактическим правителем ОАЭ) Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайяном, которые поддерживают силы Хафтара, а также с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который выступает вместе с Турцией на стороне ПНС. За несколько минут до объявления перемирия стало известно об еще одном разговоре президентов Путина и Эрдогана.
С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток — вотчина ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Еще летом ЛНА обвинила Турцию в военной поддержке ПНС, была объявлена всеобщая мобилизация для «противостояния турецкой угрозе». В конце ноября Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ, а в январе турецкий парламент одобрил по просьбе Триполи отправку в Ливию военных для поддержки ПНС.