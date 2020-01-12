Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Отмечается, что посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям». 12 января его вызовут в МИД Ирана.
«Посол Британии в Тегеране, присутствовавший на митинге и занимавшийся организацией, подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями, был задержан на несколько часов», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СМИ, поддержку протестующим выразил госсекретарь США Майк Помпео.
11 января власти Ирана признали, что Boeing «Международных авиалиний Украины» по ошибке был сбит.
В Тегеране от 700 до 1 тыс. студентов вышли на улицы, чтобы почтить память погибших, среди которых было много иранцев. Вскоре акции переросли в антиправительственные протесты. Участники начали выкрикивать радикальные лозунги и разорвали портреты генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде 3 января в ходе операции ВВС США. Полиция разогнала протестующих.
Украинский самолет, на борту которого находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, потерпел крушение 8 января спустя несколько часов после атаки Ирана на военные базы США и Ираке.
Ракетные удары наносились в ответ на убийство генерала Сулеймани в Багдаде.
Из-за человеческого фактора иранские военные позже атаковали и пассажирский лайнер. Тегеран выразил соболезнования семьям погибших и принес извинения «за непростительную ошибку».