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03:00 (мск), источник: Известия

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макера задержали не насколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.

Источник: Reuters

Отмечается, что посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям». 12 января его вызовут в МИД Ирана.

«Посол Британии в Тегеране, присутствовавший на митинге и занимавшийся организацией, подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями, был задержан на несколько часов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным СМИ, поддержку протестующим выразил госсекретарь США Майк Помпео.

11 января власти Ирана признали, что Boeing «Международных авиалиний Украины» по ошибке был сбит.

В Тегеране от 700 до 1 тыс. студентов вышли на улицы, чтобы почтить память погибших, среди которых было много иранцев. Вскоре акции переросли в антиправительственные протесты. Участники начали выкрикивать радикальные лозунги и разорвали портреты генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде 3 января в ходе операции ВВС США. Полиция разогнала протестующих.

Украинский самолет, на борту которого находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, потерпел крушение 8 января спустя несколько часов после атаки Ирана на военные базы США и Ираке.

Ракетные удары наносились в ответ на убийство генерала Сулеймани в Багдаде.

Из-за человеческого фактора иранские военные позже атаковали и пассажирский лайнер. Тегеран выразил соболезнования семьям погибших и принес извинения «за непростительную ошибку».

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Во время загрузки произошла ошибка.
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