CNN: военные США узнали об авиаударе Ирана за 2 часа до атаки

Информацией о готовящейся атаки владели военные авиабазы Айн-аль-Асад. Как выяснил телеканал, большинство военнослужащих срочно вылетели с базы, а другие укрылись в бункерах за несколько часов до начала ударов.
«Американские войска знали, что на их базе будет нападение. Но они просто не знали, что это будет за атака», — передает канал.
Офицеры назвали «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал.
Некоторые ракеты падали всего в нескольких метрах от бункеров. По их данным, иранские авиаудары продолжались около двух часов и были направлены только на американские районы авиабазы.
Арабский дипломатический источник уточнил CNN, что Ирак заранее предупредил США о том, «какие базы будут поражены».