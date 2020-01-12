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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

CNN: военные США узнали об авиаударе Ирана за 2 часа до атаки

Американские военнослужащие были предупреждены о готовящейся атаке иранской стороны за два часа до произошедшего и успели скрыться в бункерах, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Информацией о готовящейся атаки владели военные авиабазы Айн-аль-Асад. Как выяснил телеканал, большинство военнослужащих срочно вылетели с базы, а другие укрылись в бункерах за несколько часов до начала ударов.

«Американские войска знали, что на их базе будет нападение. Но они просто не знали, что это будет за атака», — передает канал.

Офицеры назвали «чудом», что на взорванной площадке никто не пострадал.

Некоторые ракеты падали всего в нескольких метрах от бункеров. По их данным, иранские авиаудары продолжались около двух часов и были направлены только на американские районы авиабазы.

Арабский дипломатический источник уточнил CNN, что Ирак заранее предупредил США о том, «какие базы будут поражены».

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