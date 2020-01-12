Правительство национального согласия в Ливии объявило о перемирии

«В ответ на призыв президентов Турции и России к прекращению огня глава президентского совета и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с 00:00 (1:00 мск.—"Ъ») 12 января, — говорится в заявлении.
С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток — зона влияния ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей и действует свое «временное правительство».
В апреле 2019 года войска Хафтара под предлогом борьбы с терроризмом начали наступление на Триполи, который удерживает силы, подконтрольные ПНС. Город взять не удалось. В конце декабря 2019 года ПНС Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. В ответ на это Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять агрессии извне. В начале января 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале переброски турецких военных в Ливию.