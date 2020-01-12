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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство национального согласия в Ливии объявило о перемирии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которым руководит Файез Саррадж, объявило о перемирии на западе страны, передает Reuters. Ранее аналогичное заявление сделала Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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«В ответ на призыв президентов Турции и России к прекращению огня глава президентского совета и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с 00:00 (1:00 мск.—"Ъ») 12 января, — говорится в заявлении.

Миссия ООН в Ливии приветствовала решение сторон о перемирии, и рекомендовала им соблюдать режим прекращения огня.

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток — зона влияния ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей и действует свое «временное правительство».

В апреле 2019 года войска Хафтара под предлогом борьбы с терроризмом начали наступление на Триполи, который удерживает силы, подконтрольные ПНС. Город взять не удалось. В конце декабря 2019 года ПНС Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. В ответ на это Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять агрессии извне. В начале января 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале переброски турецких военных в Ливию.

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