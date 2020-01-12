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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Абхазии назначили дату президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила дату повторных выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что голосование пройдет 22 марта. По его словам, решение было принято практически единогласно.

Также ЦИК подтвердила голосованием полномочия своего председателя.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Действующий глава республики Рауль Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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13:52 (мск)© Ньюстюб
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