17:40 (мск), источник: ТАСС
Лидер оппозиции заявил, что лично передал президенту Абхазии требование уйти в отставку
СУХУМ, 12 января. /ТАСС/ — Аслан Бжания ожидает ответ в ближайшее время.
Лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что лично передал президенту Абхазии Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку, и в ближайшее время ожидает ответа. Об этом он сообщил журналистам после переговоров в воскресенье.
Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент, днем в воскресенье. По словам Бжании, в них также участвовали замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба,
Была встреча с Хаджимбой. Передали наше требование, чтобы он ушел в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение
какого-тонезначительного времени мы получим ответ.
Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент. Как передает корреспондент ТАСС, Бжания уже вернулся к своим сторонникам. Переговоры продлились чуть менее часа.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. ЦИК решил назначить выборы на 22 марта. В
Хаджимба намерен баллотироваться на новых выборах, если они