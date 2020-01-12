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17:40 (мск), источник: ТАСС

Лидер оппозиции заявил, что лично передал президенту Абхазии требование уйти в отставку

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/ — Аслан Бжания ожидает ответ в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что лично передал президенту Абхазии Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку, и в ближайшее время ожидает ответа. Об этом он сообщил журналистам после переговоров в воскресенье.

Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент, днем в воскресенье. По словам Бжании, в них также участвовали замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба, вице-президент Аслан Барциц, оппозиционер, лидер партии «Амцхара» («Родовые огни») Алхас Квициния.

Была встреча с Хаджимбой. Передали наше требование, чтобы он ушел в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ.
Аслан Бжания
лидер оппозиции

Переговоры проходили на государственной даче, где сейчас находится президент. Как передает корреспондент ТАСС, Бжания уже вернулся к своим сторонникам. Переговоры продлились чуть менее часа.

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В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. ЦИК решил назначить выборы на 22 марта. В пресс-службе президента Абхазии Хаджимбы заявили, что глава государства обжалует решение ЦИК, поскольку оно было принято «на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия», также он намерен обжаловать решения суда.

Хаджимба намерен баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования, а протестующие настаивали на том, что на это время власть надо передать парламенту. Лидер оппозиции Бжания заявлял, что примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике. Проигравший с минимальным отрывом голосов второй тур выборов Квициния пока не определился, примет ли он участие в повторном голосовании.

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