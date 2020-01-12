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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президент России Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Это произошло во время посещения церкви Святой Девы Марии. Сюжет об этом показали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Источник: РИА "Новости"

Президенты говорили об апостоле Павле. По преданию, он принял христианство у ворот Дамаска. На пути в город апостол Павел ослеп от яркого света. После Иисус велел ему идти по прямой дороге в дом епископа, чтобы вернуть зрение. Впоследствии апостол Павел был исцелен.

«Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально», — сказал Башар Асад. На это Владимир Путин ответил: «Исправится, исправится… Пригласите, он приедет».

Башар Асад заявил, что готов принять у себя Дональда Трампа, на что Владимир Путин сказал, что передаст это Дональду Трампу.

Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск во вторник, 7 января. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, провел переговоры с Башаром Асадом и проехался по Дамаску. Господин Путин посетил мечеть Омейядов и церквь Святой Девы Марии.

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