Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президенты говорили об апостоле Павле. По преданию, он принял христианство у ворот Дамаска. На пути в город апостол Павел ослеп от яркого света. После Иисус велел ему идти по прямой дороге в дом епископа, чтобы вернуть зрение. Впоследствии апостол Павел был исцелен.
«Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально», — сказал Башар Асад. На это Владимир Путин ответил: «Исправится, исправится… Пригласите, он приедет».
Башар Асад заявил, что готов принять у себя Дональда Трампа, на что Владимир Путин сказал, что передаст это Дональду Трампу.
Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск во вторник, 7 января. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, провел переговоры с Башаром Асадом и проехался по Дамаску. Господин Путин посетил мечеть Омейядов и церквь Святой Девы Марии.