К чему привело признание Ирана в уничтожении «Боинга»

Пользуясь трагическим просчетом иранских властей, местная оппозиция устроила новые акции протеста, Дональд Трамп воспользовался информационным поводом для усиления критики режима аятолл, а украинский президент Владимир Зеленский пообещал возмездие всем виновным.
Кругом враги
«Смерть лжецам!», «Сулеймани — убийца, его начальник — тоже убийца!» — такие лозунги слышны на акциях протеста в Иране, вспыхнувших после признания властями страны ответственности за уничтожение украинского «Боинга».
Несколько десятков студентов около Университета имени Шахида Бехешти скандировали: «Они врут, называя Америку нашим врагом! Враг — здесь!». Причем при съемке сверху видно, что манифестанты стараются обходить и не топтать флаги США и Израиля, нарисованные на земле у входа в учебное заведение.
На улицах звучат требования наказать виновных в уничтожении самолета и попытке скрыть правду, слышны призывы к отставке верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и выкрики «Смерть диктатору!». Столкновения с полицией привели к применению слезоточивого газа.
Лидер иранского оппозиционного «Зеленого движения» Мехди Карруби выступил с прямыми обвинениями в адрес аятоллы Хаменеи:
Вы несете прямую ответственность за это (уничтожение самолета.— «Ъ») как верховный главнокомандующий вооруженными силами. Если вы обо всем знали и позволяли военным и спецслужбам обманывать людей, то очевидно, что вам не хватает навыков для конституционного лидерства.
Противостояние с властями выплеснулось и в соцсети: иранские пользователи ретушируют фотографии билбордов с фотографиями убитого американцами генерала КСИР, главы элитного отряда «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, заменяя его лицо на лица погибших в авиакатастрофе.
В Twitter отметился и Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, свергнутого исламской революцией в 1979 году. «Это не человеческий фактор, это преступление против человечности. Тот, кто безрассудно позволил своим бандитам открывать огонь по мирным людям, несет полную ответственность. Хаменеи и его режим должны уйти», — написал он.
К расследованию и наказанию виновных призвали и иранские СМИ. Официальная правительственная газета «Иран» вышла с первой полосой, на которой был изображен хвост самолета, составленный из имен погибших людей. Изображение сопровождалось заголовком «Нет прощения».
Газета «Джомхурийе эслами» в редакционной статье отметила, что те, кто задержал публикацию истинной причины трагедии, подорвали доверие людей правительству, а потому должны быть отправлены в отставку. Близкая КСИР газета «Джаван», в свою очередь, принесла «искренние извинения за страшную ошибку».
Пока на улицах шли беспорядки, командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами в закрытом режиме рассказывал иранским парламентариям об обстоятельствах трагедии. Именно он заявил, что КСИР сразу же после инцидента сообщил властям, что именно его ПВО виновны в уничтожении самолета.
Причина задержки обнародования этой информации и первоначальные попытки Ирана оправдаться так и остались без объяснения.
Впрочем, представители Корпуса считают, что противники правящего режима лишь используют ситуацию с самолетом для своих целей. «Враги Ирана хотят отомстить Корпусу за военную ошибку», — заявил государственным СМИ Али Ширази, представитель Высшего руководителя при «Аль-Кудс», элитном отряде КСИР.
Иранские протесты также привели к небольшому дипломатическому скандалу: после посещения стихийного мемориала погибшим около Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране был задержан британский посол в Иране Роб Макэйр — его обвинили в разжигании беспорядков, которые начались около мемориала. Дипломат пояснил, что не принимал никакого участия в бесчинствах, и покинул территорию университета, как только услышал скандирование лозунгов.
Его отпустили спустя полчаса после задержания: к тому времени в ситуацию вмешался министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, заявив, что Иран проходит очень важный этап:
Он может продолжить движение к статусу государства-парии со всей соответствующей политической и экономической изоляцией или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на путь дипломатии.
Внимание из-за рубежа
Рааб оказался не единственным высокопоставленным иностранцем, отреагировавшим на ситуацию в Иране. «Смелому, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне с самого начала моего президентства. Моя администрация и дальше будет с вами. Мы пристально следим за протестами и вдохновляемся вашим мужеством» — это сообщение в аккаунте в Twitter Дональда Трампа, дублированное на персидском языке, стало самым популярным сообщением в соцсети на фарси, набрав более 300 тыс. лайков.
«Правительство Ирана должно позволить правозащитным организациям отслеживать идущие протесты и передавать факты с места. Недопустимы ни еще одно истребление мирных протестующих, ни масштабное отключение интернета. Весь мир наблюдает», — продолжил американский лидер.
Пользователи отреагировали на его слова неоднозначно, один из самых ярких ответов принадлежит перу американского актера Марка Хэмилла — он также на фарси написал: «Пожалуйста, не обращайте внимания на то, что я запретил вам въезд в страну и пригрозил бомбить ваши культурные объекты». Его твит набрал более 150 тыс. лайков.
Помимо Трампа, ситуацию в Иране прокомментировал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который обвинил Тегеран в преднамеренной лжи.
Иран лгал. Он лгал о своей секретной ядерной программе, и лжет сейчас об уничтожении украинского самолета. Он с самого начала знал, что именно он уничтожил самолет. Знал, что уничтожение было непреднамеренным, но ложь была преднамеренной. Он обманул весь мир.
Биньямин Нетаньяхупремьер Израиля
Канадский премьер Джастин Трюдо, в свою очередь, призвал к «полному и прозрачному расследованию», а глава британского правительства Борис Джонсон счел признание Тегераном вины «важным первым шагом».
Наконец, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что правду о трагедии скрыть не удастся и виновные будут наказаны. «Мы договорились, что никто (из виновников трагедии.— “Ъ”) не отвертится», — сказал украинский президент после разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани.
Он пояснил, что договорился с ним о полном правовом и техническом взаимодействии в расследовании гибели лайнера, а также пообещал совместно работать над расшифровкой бортовых самописцев и прорабатывать вопрос компенсации родственникам жертв. Зеленский также уточнил, что с привлечением украинских экспертов намерен максимально быстро идентифицировать тела погибших и вернуть их на Украину.
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