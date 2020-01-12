Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) объявили о прекращении огня с 12 января 0:00 по местному времени (1:00 мск). К перемирию их призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Франции выразили готовность содействовать урегулированию кризиса. Помимо Ливии, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана, и выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Также они обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.
«Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле. Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Выражена готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии», — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, с 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС. Восток — зона влияния ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей и действует свое «временное правительство».
В апреле 2019 года войска Хафтара под предлогом борьбы с терроризмом начали наступление на Триполи, который удерживает силы, подконтрольные ПНС. Город взять не удалось. В конце декабря 2019 года ПНС Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. В ответ на это Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять агрессии извне. В начале января 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале переброски турецких военных в Ливию.