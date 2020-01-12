20:43 (мск), источник: РИА Новости
Владислав Сурков прибыл в Абхазию
СУХУМ, 12 янв — РИА Новости.
«Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась», — сказал он.
В воскресенье лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.
Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной