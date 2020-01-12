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20:43 (мск), источник: РИА Новости

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

СУХУМ, 12 янв — РИА Новости. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум.

Источник: РИА Новости

«Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась», — сказал он.

В воскресенье лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.

Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. «За» документ проголосовали 19 депутатов, «против» — четыре, один воздержался.

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