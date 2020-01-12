20:43 (мск), источник: ТАСС
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
СУХУМ, 12 января. /ТАСС/ — Такое решение глава республики принял «во имя сохранения стабильности в стране».
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший
«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.
Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть
какую-тостабильность в стране, он подписал документ об отставке.
Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.
Спикер парламента подтвердил ТАСС отставку президента Абхазии. По его словам, исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет
В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.