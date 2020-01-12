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20:43 (мск), источник: ТАСС

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/ — Такое решение глава республики принял «во имя сохранения стабильности в стране».

Источник: РИА "Новости"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС эту информацию.

Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке.
Аслан Барциц
вице-президент

Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.

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Спикер парламента подтвердил ТАСС отставку президента Абхазии. По его словам, исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр, «это вопрос переговоров».

В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

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