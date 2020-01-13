00:02 (мск), источник: ТАСС
Военные США не присутствовали на обстрелянной базе Балад в Ираке
ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американские военные не присутствовали на обстрелянной авиабазе Балад в Ираке.
Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.
«Военнослужащие коалиции не присутствуют на авиабазе Балад», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли в результате обстрела военные США.
Агентство Reuters ранее сообщило о том, что по меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от иракской столицы.
Агентство отмечало, что на территории военной базы, по их данным, размещены также американские военные.