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00:02 (мск), источник: ТАСС

Военные США не присутствовали на обстрелянной базе Балад в Ираке

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американские военные не присутствовали на обстрелянной авиабазе Балад в Ираке.

Источник: AFP 2020

Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.

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«Военнослужащие коалиции не присутствуют на авиабазе Балад», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли в результате обстрела военные США.

Агентство Reuters ранее сообщило о том, что по меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от иракской столицы.

Агентство отмечало, что на территории военной базы, по их данным, размещены также американские военные.

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