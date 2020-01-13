10:09 (мск), источник: Ведомости
Почему Иран неожиданно признал вину в крушении украинского самолета
Так Тегеран пытается не допустить своей полной изоляции, поясняет эксперт.
Иран в субботу официально признал вину в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, сообщило информагентство ISNA со ссылкой на заявление иранского генштаба. Как пояснил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, катастрофа произошла в результате «человеческой ошибки, допущенной в кризисный период
Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, разбился утром в среду вскоре после вылета. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Швеции, Канады, Афганистана.
Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИРа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В четверг вечером премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Официальный Тегеран категорически отрицал эту версию и настаивал на неисправности двигателя лайнера. Но всего через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших.
Это признание прозвучало на второй день после выступления президента США Дональда Трампа, который, вопреки ожиданиям, не стал объявлять о новых военных мерах в ответ на ракетный обстрел баз в Ираке, хотя за несколько дней до этого грозил Тегерану «очень быстрым и очень сильным» ударом по 52 целям.
Вместо этого Трамп ограничился обещанием новых экономических санкций (они были введены в пятницу, в частности в отношении строительной, текстильной и горнодобывающей отраслей Ирана), снова призвал иранское руководство изменить свою политику и даже предложил ему объединить усилия для борьбы с ИГИЛом (запрещено в России). «Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира», — добавил президент США. А утром в пятницу последовало примирительное заявление Зарифа, который отметил, что Тегеран действительно «принял и завершил соответствующие меры самообороны» и «не хочет эскалации или войны, но будет защищаться от любой агрессии».
Решение Тегерана о признании вины направлено на деэскалацию в регионе и при этом абсолютно рационально, считает доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев:
Иран заинтересован в том, чтобы и этот инцидент, и вся ситуация с момента убийства Сулеймани была исчерпана в максимально короткие сроки.
К субботе стало уже понятно, что доказательств вины иранских военных достаточно, указывает эксперт: «Можно было, конечно, “уйти в несознанку”, как ополченцы [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР, и попытаться затянуть расследование, чтобы об инциденте забыли. Но тогда была бы велика вероятность того, что мировое сообщество консолидированно объявит иранский режим совсем уж нерукопожатным — раз он пассажирские самолеты сбивает, возможно еще и умышленно, и не признает вину». А Иран не заинтересован в усилении изоляции, ему нужно было оставить возможности для продолжения диалога, полагает Исаев: «Поэтому он предпочел сразу признаться: в конце концов, кто не грешил тем, что сбил самолет, — и СССР, и США, и Украина. Но не всем хватало мужества в этом признаться, а для Ирана это было самым рациональным решением».
Варвара Подругина