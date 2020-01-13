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10:09 (мск), источник: Ведомости

Почему Иран неожиданно признал вину в крушении украинского самолета

Так Тегеран пытается не допустить своей полной изоляции, поясняет эксперт.

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Иран в субботу официально признал вину в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, сообщило информагентство ISNA со ссылкой на заявление иранского генштаба. Как пояснил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, катастрофа произошла в результате «человеческой ошибки, допущенной в кризисный период из-за авантюризма США».

Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, разбился утром в среду вскоре после вылета. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Швеции, Канады, Афганистана.

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Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИРа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В четверг вечером премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Официальный Тегеран категорически отрицал эту версию и настаивал на неисправности двигателя лайнера. Но всего через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших.

Это признание прозвучало на второй день после выступления президента США Дональда Трампа, который, вопреки ожиданиям, не стал объявлять о новых военных мерах в ответ на ракетный обстрел баз в Ираке, хотя за несколько дней до этого грозил Тегерану «очень быстрым и очень сильным» ударом по 52 целям.

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Вместо этого Трамп ограничился обещанием новых экономических санкций (они были введены в пятницу, в частности в отношении строительной, текстильной и горнодобывающей отраслей Ирана), снова призвал иранское руководство изменить свою политику и даже предложил ему объединить усилия для борьбы с ИГИЛом (запрещено в России). «Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира», — добавил президент США. А утром в пятницу последовало примирительное заявление Зарифа, который отметил, что Тегеран действительно «принял и завершил соответствующие меры самообороны» и «не хочет эскалации или войны, но будет защищаться от любой агрессии».

Решение Тегерана о признании вины направлено на деэскалацию в регионе и при этом абсолютно рационально, считает доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев:

Иран заинтересован в том, чтобы и этот инцидент, и вся ситуация с момента убийства Сулеймани была исчерпана в максимально короткие сроки.

К субботе стало уже понятно, что доказательств вины иранских военных достаточно, указывает эксперт: «Можно было, конечно, “уйти в несознанку”, как ополченцы [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР, и попытаться затянуть расследование, чтобы об инциденте забыли. Но тогда была бы велика вероятность того, что мировое сообщество консолидированно объявит иранский режим совсем уж нерукопожатным — раз он пассажирские самолеты сбивает, возможно еще и умышленно, и не признает вину». А Иран не заинтересован в усилении изоляции, ему нужно было оставить возможности для продолжения диалога, полагает Исаев: «Поэтому он предпочел сразу признаться: в конце концов, кто не грешил тем, что сбил самолет, — и СССР, и США, и Украина. Но не всем хватало мужества в этом признаться, а для Ирана это было самым рациональным решением».

Варвара Подругина

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