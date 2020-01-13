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13:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Андрею Клишасу пришел отказ

В Госдуме не поддержали его предложения о блокировке опасной переписки по электронной почте.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. По мнению депутатов, предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов (на это рассчитывают авторы инициативы), зато могут трактоваться слишком широко и приведут лишь к массовому неисполнению закона.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение на законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Инициатива, внесенная в Госдуму в октябре, распространяет на электронные почтовые сервисы обязанности, возлагаемые действующим законом на мессенджеры, и устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями». Так, законопроект обязывает операторов почтовых сервисов по требованию уполномоченного федерального органа в течение суток блокировать возможность пользователя передавать электронные сообщения, если он распространяет запрещенную в России информацию (штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ — до 1 млн руб.).

Комитет отмечает в своем заключении, с которым ознакомился «Ъ», что законопроектом предполагается ввести дополнительные требования только к организаторам сервисов электронной почты, но предлагаемые изменения «будут иметь значительно более широкие последствия».

Под действие требований попадут все организаторы всех сервисов в интернете: мессенджеры, электронная почта, социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества, чаты и т. д. Таким образом, законопроект «необоснованно расширяет действие указанных требований», что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений, а это, в свою очередь, «приведет к массовому неисполнению требований закона».

Предлагаемые меры авторы инициативы связывают с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения терактов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Однако они «не представляются эффективными», считают в комитете, в том числе потому, что уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах «не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения».

Кроме того, считают депутаты, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку.

Правовое управление Госдумы также отмечает в своем заключении, что в отличие от мессенджера, осуществляющего передачу электронных сообщений исключительно между пользователями, заключившими с ним соответствующее соглашение, организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты. В связи с этим «возникает вопрос о механизме идентификации клиентов других организаторов сервиса электронной почты».

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Профильный комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть законопроект в январе. Источник в комитете сказал «Ъ», что и у правительства есть замечания к инициативе сенаторов.

Это уже вторая редакция инициативы Клишаса: ранее он предлагал блокировать отдельные электронные сообщения. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил тогда, что законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты можно истолковать как произвольное внесудебное ограничение прав граждан на тайну личной переписки, которое гарантирует Конституция. Сначала Андрей Клишас заявлял, что нарушения нет, и, напротив, «изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией». В пояснительной записке к новой версии проекта он признал необходимость исключить положения, противоречащие Конституции. Отметим, что первую версию законопроекта критиковали и представители сервисов электронной почты: так, вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян назвал документ неуместным и избыточным.

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Мария Макутина

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