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04:51 (мск), источник: РИА Новости

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.

Источник: AP 2020

Таким образом экс-министр прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

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«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал Климкин.

Экс-министр добавил, что для Украины настало время «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «просадку промышленности» главной причиной снижения бюджетных доходов.

По данным Госстата страны, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.

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