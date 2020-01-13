04:51 (мск), источник: РИА Новости
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Таким образом
«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — написал Климкин.
Ранее
По данным Госстата страны, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.