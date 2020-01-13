06:52 (мск), источник: РИА Новости
Валенса раскритиковал политику Польши в отношении России
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», — сказал
По словам Валенсы, Путина следовало пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно Красная армия освободила концлагерь.
«Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно», — добавил бывший глава государства.
Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение.
Всемирный форум памяти Холокоста пройдет
Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941—1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945-го войсками Красной армии.
В 2018 году власти Польши приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение страны в соучастии в нацистских военных преступлениях. Закон подвергся критике, в том числе со стороны Израиля, выступившего против исторического ревизионизма.