11:27 (мск), источник: РИА Новости
Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента Абхазии
СУХУМ, 13 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост президента Абхазии, сообщил в понедельник корреспонденту РИА Новости
«Нет не будет», — ответил он, на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее Барциц сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке. В понедельник в парламенте состоится сессия, на которой рассмотрят заявление Хаджимбы об отставке с поста президента.
Протестующие, требуя отставки президента, 16 января ворвались в администрацию главы Абхазии. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь. В настоящий момент оппозиционеры, в том числе оппозиционные депутаты, покинули здание. Их место заняли сотрудники госслужбы, в том числе комендант здания. Он организовал уборку помещений.