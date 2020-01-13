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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост президента Абхазии, сообщил в понедельник корреспонденту РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.

Источник: РИА Новости

«Нет не будет», — ответил он, на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее Барциц сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке. В понедельник в парламенте состоится сессия, на которой рассмотрят заявление Хаджимбы об отставке с поста президента.

Протестующие, требуя отставки президента, 16 января ворвались в администрацию главы Абхазии. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь. В настоящий момент оппозиционеры, в том числе оппозиционные депутаты, покинули здание. Их место заняли сотрудники госслужбы, в том числе комендант здания. Он организовал уборку помещений.

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