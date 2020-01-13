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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

СУХУМ, 13 янв — РИА Новости. Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.

Источник: РИА Новости

«Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт», — заявил Кварчия. «За» проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании.

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

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