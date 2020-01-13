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14:16 (мск), источник: Известия

Столтенберг анонсировал ответ на размещение Россией крылатых ракет 9М729

НАТО отреагирует на размещение Россией комплексов «Искандер-М» с ракетами SSC-8 (9M729 по российской классификации), ответ будет дан уже в текущем году. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству dpa, опубликованном 13 января.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается SSC-8, мы будем работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычным вооружением, над повышением уровня боевой готовности и над ускорением времени оповещения», — приводит его слова Zeit Online.

По словам Столтенберга, министры обороны НАТО уже согласовали ответные меры, они будут иметь оборонительный и адекватный характер.

Генсек альянса полагает, что, разместив крылатые ракеты 9M729, Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и назвал этот факт «частью российской стратегии» по инвестированию в «новые, современные возможности», в том числе в ядерное оружие.

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Ранее, в декабре, глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о возможном размещении США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ РФ. Позднее стало известно, что Пентагон заключил контракт на производство РСД класса «воздух—воздух».

В январе министр обороны России Сергей Шойгу поручил отслеживать возможную угрозу со стороны США. О необходимости вести мониторинг развертывания ракет Вашингтоном говорил и президент РФ Владимир Путин.

НАТО и США считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД. Минобороны РФ опровергало данные обвинения и даже демонстрировало разработку на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из соглашения, обвинив Москву в невыполнении его пунктов. ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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