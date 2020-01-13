Создатель World of Tanks покинет Wargaming.net ради партийной работы

Как ранее сообщал «Ъ» Макаров намерен создать «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.
«С великой силой приходит великая ответственность, и, видимо, она больше, чем я себе изначально представлял. Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли», — сообщил Вячеслав Макаров.
Помимо него, в оргкомитет по созданию новой партии войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс. Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.