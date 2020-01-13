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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Создатель World of Tanks покинет Wargaming.net ради партийной работы

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров сообщил у себя на странице в Facebook, что собирается уйти с работы, чтобы сосредоточиться на партийной деятельности.

Как ранее сообщал «Ъ» Макаров намерен создать «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

«С великой силой приходит великая ответственность, и, видимо, она больше, чем я себе изначально представлял. Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли», — сообщил Вячеслав Макаров.

Помимо него, в оргкомитет по созданию новой партии войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс. Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

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