14:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутаты не изменяют своей полезности
Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы.
Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Ядро лидеров рейтинга не изменилось: в их числе Павел Крашенинников, Ярослав Нилов, Анатолий Аксаков, Ирина Яровая и Антон Гетта. В целом, по мнению авторов рейтинга, у половины действующих депутатов Госдумы нет шансов на переизбрание. Политологи отмечают, что активность депутатов выросла, что говорит о фактическом старте предвыборной кампании в новую Думу.
Замеры рейтинга проводились в период осенней сессии Госдумы с сентября по декабрь 2019 года. Предыдущий рейтинг был представлен в конце июля прошлого года. Более 800 экспертов оценили возможности депутатов мобилизовать сторонников, их законотворческую активность, упоминаемость в СМИ и работу в регионе. Председатель Госдумы и лидеры фракций в исследовании не участвовали, так как, по мнению авторов рейтинга, «имеют неоспоримые преимущества» при переизбрании.
По итогам опросов лидерами рейтинга (.pdf) стали: Павел Крашенинников (ЕР), Ярослав Нилов (ЛДПР), Анатолий Аксаков (СР), Ирина Яровая (ЕР), Антон Гетта (ЕР), Андрей Макаров (ЕР), Андрей Исаев (ЕР), Петр Толстой (ЕР), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Гаврилов (КПРФ). Самые низкие показатели у: Александра Некрасова (КПРФ), Александра Ярошука (ЕР), Андрея Кузьминова (ЛДПР), Евгения Маркова (ЛДПР), Ольги Пилипенко (ЕР), Михаила Берулавы (КПРФ), Юрия Бобрышева (ГД), Ивана Пиляева (ЛДПР), Максима Зайцева (ЛДПР) и Михаила Авдеева (КПРФ).
Кроме того, на сайте «Депутат клуб» проводилось голосование по оценке работы депутатов для всех желающих. Всего за время проведения исследования на сайте проголосовали 4,3 млн пользователей. Лидерами голосования являются: Антон Гетта (ЕР), Алена Аршинова (ЕР), Сергей Железняк (ЕР), Ирина Гусева (ЕР) и Андрей Макаров (ЕР). Больше всех в период осенней сессии Госдумы выступали в зале пленарных заседаний и участвовали в разработке законопроектов: Николай Коломейцев (КПРФ), Алексей Куринный (КПРФ), Валерий Гартунг (СР), Олег Нилов (СР) и Павел Крашенинников (ЕР).
Самыми медийными депутатами эксперты назвали Сергея Гаврилова (КПРФ), Анатолия Аксакова (СР), Виталия Милонова (ЕР), Ирину Яровую (ЕР) и Наталью Поклонскую (ЕР). Лучшие по работе с региональными властями, элитами и жителями в рейтинге стали: Леонид Огуль (ЕР), Петр Толстой (ЕР), Александр Хинштейн (ЕР), Вячеслав Никонов (ЕР) и Николай Николаев (ЕР).
Ядро лидеров по сравнению с прошлыми замерами не изменилось, отметил один из авторов рейтинга, политолог Алексей Мартынов. «Это наиболее активные депутаты, лидеры внутрифракционной работы, на них работают все ресурсы фракций. Опытные специалисты, работающие не первый созыв. Хотя среди них есть молодой, энергичный Антон Гетта, впервые избранный в Госдуму и сумевший выйти на серьезный уровень работы, чего не скажешь про других новичков, которые так и остались условными статистами», — полагает Алексей Мартынов.
Из роста показателей активности депутатов видно, что для политических партий кампания по выборам в Госдуму 2021 года уже стартовала, отметил соавтор исследования политолог Дмитрий Гусев.
Как ранее сообщал «Ъ», составители рейтинга исследовали также отзывчивость депутатов в социальных сетях и их шансы на переизбрание в 2021 году: по их мнению, в результате предстоящих выборов состав Госдумы может обновиться наполовину.
Ангелина Галанина