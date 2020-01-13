15:47 (мск), источник: Интерфакс
Основной массив устаревших советских актов отменят с 1 февраля
Москва. 13 января. INTERFAX.RU — Отмена основного массива устаревших актов советского периода произойдет с 1 февраля 2020 года, сообщил
По его словам, проект постановления кабмина об отмене 3645 правительственных актов СССР и РСФСР «находится на финишной прямой, проходит последние согласования в аппарате правительства». До 24 января проект постановления представят Медведеву на подпись, сказал Чуйченко на совещании.
Кроме того, по словам
«Мы планируем представить вам на подпись документ (проект об отмене 2412 актов — ИФ) до 1 марта 2020 года. Таким образом работа по советским актам будет завершена в феврале этого года», — заверил Чуйченко.
Также он отметил, что Минюст подготовит и представит в правительство перечень документов, не вошедших в проекты и требующих инкорпорации в будущее регулирование.
В понедельник Медведев сообщил, что подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название «регуляторная гильотина».
Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.
Для реализации реформы правительство РФ разработало и внесло в декабре 2019 года проекты законов об обязательных требованиях и о государственном контроле. Кроме того, реформа предполагает отказ от неактуальных, но формально продолжающих действовать правовых актов СССР и РСФСР.