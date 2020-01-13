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20:24 (мск), источник: ТАСС

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/ — Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси отметил, что президент США должен предстать в качестве главного обвиняемого.

Источник: AFP 2020

Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене.
Эбрахим Раиси
председатель Верховного суда Ирана (цитата по агентству Fars)

По словам Раиси, «этот вопрос должен решаться Советом по правам человека (организация при Верховном суде Ирана — прим. ТАСС) и министерством иностранных дел». «Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных», — отметил он.

Председатель Верховного суда не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.

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