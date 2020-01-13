20:24 (мск), источник: ТАСС
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/ — Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси отметил, что президент США должен предстать в качестве главного обвиняемого.
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.
Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене.
По словам Раиси, «этот вопрос должен решаться Советом по правам человека (организация при Верховном суде Ирана — прим. ТАСС) и министерством иностранных дел». «Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных», — отметил он.
Председатель Верховного суда не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.