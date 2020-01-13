17:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд в Пакистане признал «неконституционным» процесс против экс-президента Мушаррафа
Верховный суд в пакистанском Лахоре признал создание специального суда, рассматривавшего дело приговоренного к смертной казни
Судебная коллегия, рассматривавшая петиции Мушаррафа против вердикта, также постановила, что судебное разбирательство в отношении
Первез Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год. Дело против бывшего главы государства было возбуждено в 2013 году. По версии обвинения, Мушарраф совершил госизмену, введя в 2007 году в стране чрезвычайное положение и приказав арестовать членов Верховного суда.
После объявления приговора Мушарраф подал ходатайства, в которых просил Верховный суд отменить приговор специального суда