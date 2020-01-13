18:50 (мск), источник: Интерфакс
МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года
Москва. 13 января. INTERFAX.RU — МВД Грузии начинает расследование
«Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что “тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен”, представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.
Ведомство также сообщает, что в связи с высказываниями Саакашвили будут проведены соответствующие следственные действия и дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что 20 июня 2019 года несколько тысяч оппозиционеров собрались у здания парламента, чтобы опротестовать действия председателя Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего на заседании ассамблеи, проходящей в здании парламента Грузии, кресло его председателя.
К вечеру того же дня радикально настроенные лидеры оппозиции и их сторонники предприняли попытку прорвать кордон полиции и ворваться в здание парламента. Полиция, применив силу, разогнала нападавших. Пострадали 240 человек, в их числе 80 полицейских. Были задержаны более 300 участников акции. Судебные процессы по данному делу продолжаются до сегодняшнего дня.