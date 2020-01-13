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20:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Проходившие в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии закончились без подписания соглашения, сообщил корреспондент «Ъ». Переговоры длились почти восемь часов. В них участвовали министры обороны и иностранных дел России и Турции, а также главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНС) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — сказал «РИА Новости» советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.

Как сообщил по итогам прошедших переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров, Халифа Хафтар рассматривает позитивно проект документа по ливийскому урегулированию, но попросил дополнительное время для его изучения. Глава ПНС и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли подписали проект соглашения. В целом в ходе переговоров в Москве, по словам российского министра, был достигнут прогресс.

Как сообщило агентство, проект соглашения предусматривает отказ от всех наступательных действий и создание военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием.

Согласно разработанному документу, также планируется создать рабочие группы по урегулированию ситуации в регионе. Первая встреча этих групп может состояться уже до конца месяца.

Из Москвы представители сторон ливийского конфликта направились в Берлин, где запланирована международная конференция по ситуации в стране. Возможной датой проведения саммита называлось 19 января.

После завершения переговоров армия фельдмаршала Хафтара заявила, что не собирается оставлять позиции в районе Триполи. «Армия остается на своих позициях в районе столицы Триполи и не отступит ни на один шаг», — говорится в заявлении вооруженных сил Халифа Хафтара (перевод по «РИА Новости»). Наступление на столицу Ливии армия Хафтара ведет с апреля прошлого года.

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