Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

«Переговоры между ливийскими сторонами окончились без подписания соглашения», — сказал «РИА Новости» советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.
Как сообщил по итогам прошедших переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров, Халифа Хафтар рассматривает позитивно проект документа по ливийскому урегулированию, но попросил дополнительное время для его изучения. Глава ПНС и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли подписали проект соглашения. В целом в ходе переговоров в Москве, по словам российского министра, был достигнут прогресс.
Как сообщило агентство, проект соглашения предусматривает отказ от всех наступательных действий и создание военной комиссии для определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием.
Согласно разработанному документу, также планируется создать рабочие группы по урегулированию ситуации в регионе. Первая встреча этих групп может состояться уже до конца месяца.
Из Москвы представители сторон ливийского конфликта направились в Берлин, где запланирована международная конференция по ситуации в стране. Возможной датой проведения саммита называлось 19 января.
После завершения переговоров армия фельдмаршала Хафтара заявила, что не собирается оставлять позиции в районе Триполи. «Армия остается на своих позициях в районе столицы Триполи и не отступит ни на один шаг», — говорится в заявлении вооруженных сил Халифа Хафтара (перевод по «РИА Новости»). Наступление на столицу Ливии армия Хафтара ведет с апреля прошлого года.