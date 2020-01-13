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20:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь

Британская королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. В ее официальном заявлении выражается надежда, что Гарри и Меган останутся полноценными членами королевской семьи.

Источник: AP 2020

Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.

«Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью моей семьи», — говорится в заявлении.

По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.

Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в течение ближайших дней.

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