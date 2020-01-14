NYT: хакеры из РФ атаковали связанную с импичментом Трампа украинскую фирму

Среди прочего, по мнению американских законодателей, со стороны Трампа были попытки заставить украинские власти провести расследование по Burisma и Хантеру Байдену, что послужило поводом для начала импичмента.
По данным NYT, взлом осуществило Главное управление Генерального штаба РФ. Его сотрудники, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma. Целью взлома, возможно, был компромат на Байденов. Сказать точно, что хакеры искали и что обнаружили, NYT не смогла.
Одной из тем беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.
Дональд Трамп стал третьим в истории США президентом, которому законодатели объявили импичмент. Управляемая демократическим большинством Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.