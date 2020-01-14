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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: хакеры из РФ атаковали связанную с импичментом Трампа украинскую фирму

Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT). Членом совета директоров этой компании был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Источник: AP 2020

Среди прочего, по мнению американских законодателей, со стороны Трампа были попытки заставить украинские власти провести расследование по Burisma и Хантеру Байдену, что послужило поводом для начала импичмента.

По данным NYT, взлом осуществило Главное управление Генерального штаба РФ. Его сотрудники, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma. Целью взлома, возможно, был компромат на Байденов. Сказать точно, что хакеры искали и что обнаружили, NYT не смогла.

Одной из тем беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

Дональд Трамп стал третьим в истории США президентом, которому законодатели объявили импичмент. Управляемая демократическим большинством Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.

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Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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