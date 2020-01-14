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13:40 (мск), источник: РИА Новости

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Источник: РИА Новости

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала президент Эстонии.

Ранее посольство России в Таллине посетовало, что власти Эстонии лишь на словах заявляют о приверженности «высоким демократическим ценностям» и наличии в стране «сильной демократии». Дипломаты выразили надежду на то, что власти прибалтийской республики будут подтверждать свои заявления на практике. Так в дипмиссии прокомментировали ситуацию с давлением эстонских властей на российское агентство Sputnik.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

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