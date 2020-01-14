Супруга Бута сообщила о его переводе в спецблок для террористов

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый Блок коммуникационного контроля», — сообщила агентству Бут.
«Мы заволновались еще в четверг, и я, и мама Виктора. На общем строгом режиме Виктор мог звонить домой каждый день, и звонил. А тут от него не было звонков с четверга и до понедельника. Вчера он позвонил маме и мне, ему разрешили два звонка подряд только потому, что это был его День рождения. В этом блоке разрешены только два звонка в неделю, и то их надо “заказывать” заранее, за две недели», — рассказала она.
Виктор рассказал жене по телефону, что в четверг его вызвали к тюремному начальству и сообщили о переводе, предложив собрать минимум личных вещей.
«Он сказал, что из его списка разрешенных контактов, а значит, и из тюремной системы электронной почты и телефонной связи удаляют все адреса и телефоны тех, с кем он переписывался и разговаривал, кроме адресов и телефонов ближайших родственников. Теперь Виктору придется подавать все заявки на внесение друзей в список контактов заново», — рассказала Бут, добавив, что тюремные власти стерли в системе тюремной электронной почты все черновики писем, которые Виктор собирался отправлять друзьям, семье, российским дипломатам в США и адвокатам.
Во вторник Алле Бут пришло первое электронное письмо от мужа, написанное в спецблоке и датированное 10 января. Она предоставила текст этого письма РИА Новости.
«Всем привет! Вчера (9 января) меня вызвали в офис тюремного лейтенанта и перевели обратно в спецблок, через три года и три месяца после того, как я его покинул. О причинах перевода мне ничего не сообщили, никакого рапорта о происшествии, в связи с которым могло бы быть принято такое решение, составлено не было», — говорится в письме.
«Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима, а тут такое! Если это наказание за что-то, то Виктору должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания, как это было, когда его наказывали за выращивание чайного гриба и интервью российскому телеканалу RT, ведущий которого не был внесен в список разрешенных контактов», — сказала Алла Бут.
«А тут — ни слова, ни звука. Как будто не человек, а вещь — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно. США обвиняют Россию в “жестоком обращении” с американцем Уиланом, арестованным за шпионаж. Индейку ему не разрешили съесть в американский День благодарения! А сами они с россиянами творят в своих тюрьмах, что хотят», — возмутилась она.
«Я сообщила о переводе Виктора в спецблок в посольство России в Вашингтоне. Мне сказали, что в ближайшее время будет направлен запрос через госдепартамент в Бюро тюрем США. Сегодня российские дипломаты попытаются дозвониться до руководства тюрьмы и задать вопрос о причинах перевода Виктора в спецблок», — сказала Бут.
Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) — специальные, полностью закрытые подразделения внутри американских тюрем для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом.
В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится Бут, и еще один — в тюрьме Терра Хот в штате Индиана. CMU, находящиеся в прямом подчинении Бюро тюрем США и организационно не входящие в структуру тюрем, на территории которых они расположены, были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом США, которое последовало только четыре года спустя. С самого начала программы американские правозащитные организации ставят вопрос о ее неконституционности.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб.
Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух».
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.