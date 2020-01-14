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08:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Фельдмаршал заявил, что предложенный в Москве вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты. «Проект игнорирует многие требования ливийской армии», — цитирует телеканал источники.

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Ранее 14 января стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии в Ливии с Сараджем. Отмечалось, что на фоне отъезда фельдмаршала в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения.

Переговоры между Хафтаром и Сараджем планировались 13 января в Москве, однако в итоге они сорвались. Причиной тому стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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