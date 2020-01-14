Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Фельдмаршал заявил, что предложенный в Москве вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты. «Проект игнорирует многие требования ливийской армии», — цитирует телеканал источники.
Ранее 14 января стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии в Ливии с Сараджем. Отмечалось, что на фоне отъезда фельдмаршала в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения.
Переговоры между Хафтаром и Сараджем планировались 13 января в Москве, однако в итоге они сорвались. Причиной тому стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.
8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.