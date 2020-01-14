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10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Источник: AP 2020

Место Марины Порошенко займет нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская.

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Ранее Марина Порошенко покинула пост председателя Украинского культурного фонда (УКФ), объяснив свое решение давлением со стороны действующих властей. Супруга бывшего украинского лидера рассказала, что на наблюдательном совете УКФ с предложением досрочно прекратить ее полномочия выступил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Она уверена, что инициатором этого шага стал офис президента Украины, поэтому своим увольнением она надеется предотвратить политическое давление на членов своей команды.

По словам Марины Порошенко, единственная претензия, которая может к ней возникнуть, — это ее фамилия. Однако она не намерена ее менять, поскольку носит ее уже более 30 лет и «гордится тем, что она была вписана в историю Украины».

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