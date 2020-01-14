12:50 (мск), источник: РИА Новости
Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина проконтролировать исполнение национальных проектов.
«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», — сказал Путин на встрече с Кудриным в Кремле.
Он отметил, что у Счетной палаты часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми экспертами.
«Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — считает глава государства.
Путин в мае 2018 года подписал указ, в котором утвердил 12 приоритетных национальных проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
Эта программа должна обеспечить прорыв в