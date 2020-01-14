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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».

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В декабре 2019 года президент России Владимир Путин предложил уточнить норму об ограничении количества сроков в Конституции.

Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, нормальная, рациональная мера.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты России

Напомним, Путин во время своей пресс-конференции в декабре допустил изменение Конституции: из формулировки ст. 81 Основного закона, в которой значится запрет быть президентом более двух сроков подряд, Путин предложил убрать слово «подряд». Эксперты связали это заявление с проработкой сценария транзита власти после президентских выборов 2024 года.

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В России заговорили об изменениях в Конституции

Кому важно переписать главный документ страны.

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19 декабря 2019© Ньюстюб
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