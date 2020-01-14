Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин предложил уточнить норму об ограничении количества сроков в Конституции.
Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, нормальная, рациональная мера.
Алексей Кудринглава Счетной палаты России
Напомним, Путин во время своей пресс-конференции в декабре допустил изменение Конституции: из формулировки ст. 81 Основного закона, в которой значится запрет быть президентом более двух сроков подряд, Путин предложил убрать слово «подряд». Эксперты связали это заявление с проработкой сценария транзита власти после президентских выборов 2024 года.