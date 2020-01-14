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13:55 (мск), источник: RNS

Эрдоган ожидает от Путина действий по урегулированию конфликта в Ливии

Турция уже внесла свой вклад в нормализацию обстановки в Ливии, и следующий шаг предстоит сделать президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.

Источник: Reuters

«Турция внесла вклад в Ливии, теперь очередь за Путиным», — сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции заявил, что его не удивил отказ командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара от перемирия, и добавил, что Анкара, в случае необходимости, готова «преподать ему урок».

Ранее Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса покинули Москву без подписания соглашения о прекращении огня. Хафтар объяснил решение тем, что предложенное соглашение о прекращении огня игнорирует ряд требований Ливийской национальной армии (ЛНА), передавал ТАСС.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что участники межливийских мирных переговоров достигли «определенного прогресса». Он отметил, что председатель Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаиз Саррадж и председатель Высшего Государственного совета Халед аль-Мишри подписали предложенный документ по урегулированию ситуации в стране.

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При этом, как сообщал телеканал Al-Arabia со ссылкой на главу Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри, Саррадж отказался от встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром в Москве. Он подчеркивал, что переговоры ведутся с турецкой и российской сторонами.

В 2011 году ливийский лидер Муаммар Каддафи в ходе гражданской войны был свергнут и убит, после чего в стране установилось двоевластие. На востоке страны власть принадлежит избранному в ходе выборов парламенту, а на западе, со столицей в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара с апреля текущего года пытается захватить Триполи.

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2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

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