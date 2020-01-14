Российских чиновников отправят учиться за границу

«В 2020 году Минтруд России предлагает организовать повышение квалификации за пределами территории Российской Федерации для двух групп гражданских служащих из разных федеральных государственных органов (до 14 человек в каждой), участвующих в реализации национальных проектов “Демография” и “Экология”», — сообщили в пресс-службе Минтруда.
В министерстве отметили, что «кандидатуры гражданских служащих, планируемых к направлению на обучение за пределами территории Российской Федерации, согласовываются Минтрудом России с аппаратом правительства Российской Федерации и администрацией президента Российской Федерации».
В Минтруде напомнили, что в 2020 году обучение федеральных государственных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации планируется осуществлять, исходя из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных майским указом президента 2018 года и Основных направлений деятельности правительства на период до 2024 года.
В 2019 году на дополнительное профобразование за границей планировалось направить до 56 госслужащих, на эти цели было выделено 30,3 млн рублей.
Всего на дополнительное профобучение госслужащих в 2020 году, согласно распоряжению правительства, выделят почти 120 млн рублей: из них 104,5 млн рублей направят на профобучение 14 833 госслужащих на территории России.
Среди программ дополнительного профессионального образования, которые будут проходить госслужащие, названы «Защита государственной тайны», «Информационная безопасность», «Организация мобилизационной подготовки в федеральных государственных органах» и «Обеспечение информационной безопасности в работе органов государственной власти при применении цифровых технологий и использовании интернет-сервисов».
В 2019 году на территории России должны были пройти обучение 15 120 чиновников, на это планировали направить 94,8 млн рублей.