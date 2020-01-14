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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА. По его словам, соответствующие предложения разосланы, а коммерческие службы предприятий ведут переговоры «практически в ежедневном режиме». Крутой выразил надежду, что вскоре эти переговоры дадут результат.

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Что касается контактов с Россией, то, как подчеркнул чиновник, пока никаких подвижек нет. Минск отказывается платить премии российским нефтяным компаниям, о размере которых договорились в 2011 году. Вице-премьер объяснил, что из-за российского налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии с каждым годом будет расти.

Крутой заметил, что пока навстречу белорусскому рынку пошла только компания «Славнефть». Вместе с тем, уверен он, от Минска будет непросто отмахнуться, так как туда обычно шло около десяти процентов российского нефтяного экспорта.

Накануне представитель антимонопольного ведомства Белоруссии рассказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу. Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых, а в декабре угрожал забрать две ветки нефтепровода «Дружба».

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