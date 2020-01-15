11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (видео)
Президент России Владимир Путин в 12:00 по московскому времени начнет озвучивать послание Федеральному собранию.
Послание главы государства к Федеральному собранию выражает его видение стратегического развития страны на ближайшую перспективу, а также основных направлений ее внутренней и внешней политики.
Освещать мероприятие аккредитовались около 900 российских и зарубежных журналистов, ранее сообщала
В прошлом году послание президента было посвящено в основном социальным вопросам — поддержке многодетных семей, проблемам здравоохранения, экологии, образования и борьбе с бедностью. В 2018 году значительная часть послания Путина оказалась посвящена новейшему российскому оружию.