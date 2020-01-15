Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
32Самые красивые фотографии 2019 года
09:17 (мск), источник: Известия

Минстрой утвердил новые правила для домов престарелых

Минстрой утвердил обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых. Теперь такие учреждения должны стать более просторными и комфортными. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Источник: Известия

Так, документ снимает ограничение жилой площади в 8 кв. м на человека, увеличивает ширину коридоров для колясочников до 2 м и подразумевает создание специальных уборных для инвалидов. Также в своде правил появился раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

Читайте также
Почему население в России убывает

Правила прорабатывались совместно с Минтрудом и Всероссийскими объединениями инвалидов, во внимание были приняты предложения участников конкурса на лучший проект домов для людей старшего поколения.

Эксперты утверждают, что сегодня из 280 тыс. домов престарелых в хорошем состоянии находятся около 50 тыс. Большинство таких мест представляют собой переделанные советские дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты, условия проживания в которых далеки от комфортных.

Специалисты поддерживают корректировку правил, но считают, что они проработаны недостаточно для серьезных перемен в отрасли.

Читайте также
Что скрывается за внешним благополучием домов престарелых?
Во время загрузки произошла ошибка.
24 января 2018© Ньюстюб
 Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Экологии ради: Россия заработала миллиарды на самом дорогом металле
Минфин России согласился на появление частных судебных приставов
Захарова ответила на слухи о наличии у ее семьи гражданства США
В Boeing назвали Lion Air идиотами перед падением самолета
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в зоне тепла
В России многие профессии станут ненужными, заявили в Госдуме
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Горячие темы на Авто
Нацплан по адаптиции к перемене климата - очередной распил денег или нет? 225
Послание президента. 198
Как вам Вдудь? 123
Друзья, с наступающим вас Новым Годом по старому стилю!!! 112
Новости партнеров
Счастливая Россия. Что говорят 80% россиян
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
Вот почему мужчины любят брюнеток: 5 причин
Единственный овощ, сок которого сбивает давление
Вот почему за границей не едят гречку
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Новости партнеров
На край земли. Ямал: путешествие, которое запомнится навсегда
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Яркий конец 2019 года. Общественники отчитались о результатах
Сложный, но успешный. Подведены политические итоги года
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь